Danilo Toninelli contro Giuseppe Conte, le clamorose frasi rubate: "Onorevole a chi?", "Cotica". Volano stracci nel M5s

Prendete tutto quello che era il Movimento 5 Stelle e dimenticatelo. Giuseppe Conte ha intenzione di stravolgere la forza politica di Beppe Grillo. Il leader in pectore a Mezz’ora in più su Rai 3 di Lucia Annunziata ha annunciato una rivoluzione. A partire dal linguaggio. "Per me onorevole non è una parola diffamatoria - ha commentato l’ex premier - dipende da come si svolge il mandato". Un appellativo, quello dell'onorevole, rifiutato dai pentastellati che invece preferivano essere appellati come "cittadini".

Altro cambiamento in vista quello sul doppio mandato: "Non è nello statuto e non sarà nel nuovo statuto, è nel codice etico, quando sarà nel codice etico ce ne occuperemo". E pensare che diversi rumors annotati dal Tempo parlano di una certa inclinazione del fu avvocato del popolo a superarlo. Su questo "c’è la posizione di Grillo da considerare, mi assumerò la responsabilità di formulare una proposta nel quadro della ragionevolezza e poi coinvolgeremo gli iscritti". Una cosa - almeno a parole - potrebbe rimanere intatta: "Non avremo la forma del partito tradizionale quella novecentesca, perché sta attraversando un forte deficit. Avremo una struttura organizzativa in forma light ma ci sarà". I cambiamenti per il Movimento saranno però ben più numerosi: "Ci saranno nuovi organi e una sorta di Consiglio nazionale in cui siederanno persone nominate dal leader di turno ma anche rappresentanti di organi importanti come i gruppi parlamentari". E ancora: "Una parte poi sarà direttamente eletta dagli iscritti sulla nuova piattaforma, che però va ancora costruita. Alla fine avremo un giusto mix tra una struttura che comunque avrà una funzionalità piramidale e una struttura con un ampio coinvolgimento degli iscritti".

Quanto basta per scatenare l'immaginazione di Osho. Il vignettista pubblica in prima pagina sul quotidiano romano una foto di Giuseppe Conte e Danilo Toninelli. Il secondo indignato con il primo: "Onorevole a chi ào? Immediata la replica dell'ex premier che parlando con un altro Cinque Stelle sbotta: "Pare che j'ho detto cotica".

