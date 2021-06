Mezz'ora in più, Lucia Annunziata si fa scappare il nome del prossimo presidente Rai? "Se non lo promuovono"

15 giugno 2021 a

Lucia Annunziata si lascia scappare una premonizione. A Mezz'ora in più, da ex presidente della Rai, si lancia nel toto-nomi per il prossimo inquilino di viale Mazzini. Così nell'ultima puntata del programma da lei condotto su Rai3, avendo accanto Antonio Di Bella, la Annunziata ha dato appuntamento ai telespettatori per la prossima stagione. Sempre con al suo fianco Di Bella, "se non ce lo promuovono". Non a caso - è l'appunto fatto dal Tempo - nello studio c'era fino a poco prima l'ex premier Giuseppe Conte, che qualche frecciata a Mario Draghi l'ha voluta lanciare.

Ospite della scorsa puntata anche Andrea Crisanti: il virologo in studio ha parlato del "pasticcio" AstraZeneca: a: "A questo pasticcio che è stato fatto si cerca di rimediare proponendo la doppia vaccinazione. Personalmente penso che dal punto di vista immunologico scientifico non ci dovrebbero essere problemi, ma rimane il fatto che implementiamo una misura che dal punto di vista sperimentale non è supportata da dati".

Ma è stato al momento dei saluti che la conduttrice si lascia andare a una piccola gaffe: "Vorrei non rivederla ma non succederà", è stato il commento della Annunziata che ha lasciato di stucco il virologo: "Mamma mia...". Parziale la correzione della Annunziata che ha spiegato meglio: "Per lo meno in altre occasioni". "Ma sì, un augurio", l'ha presa sul ridere Crisanti. La conduttrice spera infatti che la pandemia finisca e che i virologi smettano di occupare la tv. In quel caso sarebbe un buon segnale, significherebbe che l'emergenza è terminata.

