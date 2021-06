Cesara Buonamici, terrore in strada: una violenta rapina. Arrestati i banditi: ecco chi sono

15 giugno 2021 a

Presa la banda del Rolex che ha rapinato tra le tante vittime Cesara Buonamici. La squadra mobile della Questura di Firenze, in collaborazione con quella di Napoli, ha catturato tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, di una rapina messa a segno qualche mese fa in via Vecchia di Pozzolatico a Firenze. Vittima la giornalista nonché volto del Tg5 e il marito, il medico Joshua Kalman. I quattro (due in carcere, uno ai domiciliari e il quarto denunciato e perquisito) sarebbero partiti da Napoli nel capoluogo toscano proprio per seguire la coppia.

I fatti risalgono allo scorso 24 aprile, quando intorno alle 20 la Buonamici e il marito a bordo di un'auto furono avvicinati da due persone. Entrambe - scrive Il Corriere della Sera - erano scese da uno scooter guidato da un terzo uomo. I rapinatori si sporsero all'interno dell'abitacolo e con violenza strapparono gli orologi: un Patek Philippe Nautilus in acciaio ed un Cartier Panther in oro bianco. Immediata la fuga non durata a lungo. Quella stessa sera i 'Falchi' della squadra mobile fiorentina hanno passato al setaccio i fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza e ricostruito dinamica e spostamenti.

Il gruppo era composto da "trasfertisti" campani di età compresa tra i 25 e i 50 anni, arrivati a Firenze con Suv ed un furgone, a bordo del quale viaggiava anche lo scooter utilizzato per la rapina. Sulla base di quanto raccolto il sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze, Christine Von Borries ha ottenuto dal gip del Tribunale del capoluogo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro uomini, tre dei quali sono finiti in manette questa mattina a Napoli: due sono stati accompagnati nel carcere napoletano di Poggio Reale, mentre il terzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari sempre a Napoli. Mentre si cerca ancora il quattro malvivente.

