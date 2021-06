M5s, Nicola Porro ridicolizza i grillini e Giorgia Meloni gradisce: "Rinnegano tutto per le poltrone"

16 giugno 2021 a

Nicola Porro mette a nudo i grillini e Giorgia Meloni gradisce. Il noto conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4 si è lasciato andare a un duro sfogo contro il Movimento 5 Stelle sul suo blog: "Hanno solo il pensiero della loro caz** di poltrona, della loro presenza in Parlamento. E rinnegano non la loro madre, ma tutti i loro principi per rimanere là dentro". Il giornalista a quel punto ha fatto l'esempio della regola del doppio mandato e non solo: "Rinnegano anche il fatto che il 24 marzo del 2020 Di Maio ringraziò la Cina per il sostegno che ci diede".

E proprio in riferimento ai ringraziamenti di Di Maio, Porro ha ricordato di che tipo di Paese si tratta: "Mandavamo le mascherine alla Cina, che è il Paese dove è nato il virus e dove anche Joe Biden sta indagando sulle origini del Covid. La Cina che non ci ha comunicato in tempo i suoi malati a novembre 2019. E quello ringrazia la Cina". Poi ha attaccato Conte e Di Maio: "Loro sono un algoritmo di Google, fate la vostra richiesta e vi arriva la risposta migliore per le vostre esigenze. Questo è il Movimento 5 Stelle".

Ad apprezzare il commento del conduttore è stata la leader di Fratelli d'Italia, che su Twitter ha scritto: "Bravo Porro che mette in luce le evidenti e clamorose giravolte grilline". Pochi giorni fa anche un ex pentastellato, Marcello De Vito, ha accusato i suoi ex compagni di partito di fare innumerevoli "giravolte ideologiche". Di qui la decisione di passare in Forza Italia.

