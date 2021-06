Enrico Mentana linciato per il video: "Sciacallo, sta mer***". Strage in funivia, cosa proprio non torna

17 giugno 2021 a

La polemica sul video diffuso della funivia del Mottarone ha travolto anche Enrico Mentana. Nel giorno in cui la pm Olimpia Bossi ha rilasciato un duro comunicato sul servizio mandato in onda dal Tg3 della Rai in cui veniva mostrato il video dello schianto della cabina numero 3, il direttore del Tg di La7 ha deciso di riproporre il filmato. Lo scopo del giornalista era mostrare "alla gente come sono andate le cose". Una giustificazione che non è piaciuta ai telespettatori, che subito si sono riversati su Twitter dove non hanno affatto risparmiato Mentana. "Manda in onda sul Tg7 la tragedia della funivia dove sono morti 14 persone. Difende la scelta. "Perché la gente potesse vedere come sono andate le cose" Sta' m***a, Chicco. Sei solo uno sciacallo senza cuore. Le immagini servono ai magistrati non a te per fare audience", ha commentato un utente mentre un altro gli ha fatto eco: "Un bravo giornalista deve conoscere il confine che separa l'informazione dalla speculazione".

E ancora: "Ma cosa sta succedendo a Mentana? Sono io che ho sempre sbagliato o lui è cambiato?". E si potrebbe anche continuare. D'altronde il richiamo all'ordine su quanto accaduto era arrivato puntuale. La pm aveva fatto circolare una nota che lasciava ben poco spazio all'immaginazione: "Preciso che tali immagini, contenute in un file video risultavano depositate, unitamente a tutti gli atti di indagine, all’atto della richiesta di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare, con diritto degli indagati e dei rispettivi difensori di prenderne visione ed estrarne copia, diritti ampiamente esercitati".

Poi l'accusa: "Si tratta tuttavia di immagini di cui è comunque vietata la pubblicazione anche parziale, trattandosi di atti che, benché non più coperti dal segreto in quanto noti agli indagati, sono relativi a procedimento in fase di indagini preliminari". Non si capisce però perché nel mirino degli hater ci sia finito Mentana, poiché tutti gli organi di informazioni hanno proposto quelle tremende immagini.

