Pierpaolo Sileri e Matilde Gioli, accoppiata clamorosa. Tam tam impazzito, sottosegretario lanciatissimo

Pierpaolo Sileri non smette di stupire. Il sottosegretario alla Salute ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Questa volta per i malati di Crohn e Colite ulcerosa. "Mi sto impegnando per risolvere i problemi dei pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Per questo, ho istituito presso il Ministero della Salute un tavolo tecnico, specifico per la programmazione, la ricerca, la formazione, la vicinanza e l'ascolto", ha spiegato intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della campagna "Insieme si può".

"L'obiettivo - ha poi proseguito Sileri - è quello di migliorare, anche con il contributo delle associazioni, diagnosi e trattamenti di questi pazienti, un risultato conseguibile solo investendo in ricerca e formazione per trovare nuove terapie e l'aumento dei centri di riferimento". A coordinare il tutto, Alessandro Armuzzi, responsabile Comitato Educazionale della società scientifica Ig-Ibd. L'inizio del tavolo dei lavori è previsto per fine mese, ma Sileri spera "di poter dare aggiornamenti su come il progetto possa esser diventato qualcosa di effettivo, con risultati concreti". A girare lo spot di presentazione Paolo Genovese con l'attrice Matilde Gioli. Il messaggio pubblicitario sarà trasmesso su Sky dall'11 al 25 luglio: pochi secondi per spiegare alle donne affette da Mici che, nonostante queste patologie, è possibile avere figli e condurre vita normale.

A intervenire in conferenza anche il segretario generale IG-IBD Marco Daperno, il professor Armuzzi, Responsabile Comitato Educazionale IG-IBD, il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, la vicepresidente A.M.I.C.I. onlus Noemi Fiumanò, il regista Genovese, l’attrice Gioli, e la fondatrice e presidente Fondazione Onda Francesca Merzegora. A moderare il giornalista scientifico Daniel Della Seta.

