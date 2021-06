Madame, figuraccia al ristorante e polemica: "Non farmi alzare mentre mangio per una foto"

21 giugno 2021 a

a

a

L'ultimo sfogo di Madame, la cantante 19enne arrivata al successo dopo aver partecipato a Sanremo con "Voce", ha scatenato molte polemiche. L'artista italiana, infatti, probabilmente esasperata dalle attenzioni di qualche fan, ha twittato: "Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto, se non hai fatto NULLA per me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta".

Draghi e i Maneskin, al Fatto quotidiano ci sono riusciti davvero, L'ultimo incredibile schiaffone | Guarda

Le sue parole hanno scatenato reazioni contrastanti. Da una parte chi l'ha appoggiata, condividendo il suo pensiero, dall'altra chi invece l'ha attaccata, dandole della snob. Ma non sono mancati anche commenti sarcastici e meme realizzati in suo onore. Il tweet incriminato è stato cancellato poco dopo. Paolo Giordano sul Giornale scrive: "Ho visto Mick Jagger alzarsi da tavola e firmare autografi e foto dopo 40 anni e più di carriera".

Video su questo argomento Saviano fatto fuori dal Festival di Rovello? "Non tenete pensiero, non vengo", l'ultima sfida a De Luca

Dopo la bufera, la cantante si è fatta sentire di nuovo, commentando un post di Trash Italiano su Instagram: "Se un giorno vi dovesse capitare che 15 persone vi fotografano mentre mangiate un piatto di pasta dicendovi 'ah ma tu sei quell* che ha fatto quello' facendovi sprofondare dall’imbarazzo perché 1-non sanno nemmeno cosa fate nella vita e 2-state mangiando, allora capirete il mio tweet. Più che polemica è buon senso". E ancora: "Ascoltando i pezzi sulle piattaforme - per chi non lo sapesse - si aumenta il numero delle vendite del disco".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.