Giorgio Armani operato in ospedale: "Cosa mi è successo", brutto incidente in pubblico

21 giugno 2021 a

a

a

Giorgio Armani ha voluto mettere a tacere tutte le voci e le illazioni sul suo stato di salute che erano circolate nelle ultime settimane. Il famoso stilista italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della sfilata di Milano Moda Uomo, in cui tra l’altro è apparso in buonissima forma nonostante l’infortunio che ha svelato di aver avuto. Su un suo presunto ricovero in ospedale per malattia se ne era parlato nei giorni scorsi: in ospedale c’è stato davvero, ma per altri motivi.

Moda: sfilate fisiche e tamponi per operatori, Milano torna protagonista con fashion week

“Circolano voci sul fatto che sono stato in ospedale - ha dichiarato Giorgio Armani ai giornalisti presenti - sì, ci sono stato per davvero la bellezza di quindici giorni più quelli fatti a casa perché sono incorso in un incidente. Quando hanno riaperto i cinema mi sono detto ‘finalmente vado a vedermi un film’. Uscendo dalla sala dopo aver visto il film, che tra l’altro secondo me mi ha portato gramo, ho trovato due persone sedute sulle scale che volevano farsi notare”.

Video su questo argomento Da Prada a Gucci: quanto contano le vetrine. La lezione di Giorgio Armani

Ed è qui che si è verificato l’incidente: “Io ormai stavo avanzando - ha raccontato lo stilista - e ho mancato l’ultimo gradino di una scala, sono caduto e sono finito in ospedale: mi hanno operato e dato 17 punti. Questo è accaduto venti giorni fa, nel pieno dei preparativi per le sfilate. Quindi se c’è qualche piccola incertezza, anche solo nel deambulare, ora sapete perché”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.