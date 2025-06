Giorgio Armani "non sarà alle sfilate": tam tam sulla sua salute

Giorgio Armani non sarà alle sfilate del suo brand a Milano perché convalescente dopo un ricovero. Lo ha riferito la maison in un comunicato: "Desideriamo informare che il Signor Armani, attualmente a casa in convalescenza, non sarà presente come di consueto ai due show. Al suo posto, a salutare il pubblico al termine delle sfilate, uscirà Leo Dell’Orco, responsabile dello stile delle linee maschili". I due show sono in programma sabato 21 e lunedì 23 giugno.

In ogni caso, è stato sottolineato che "il signor Armani ha lavorato con la consueta dedizione alle collezioni che verranno presentate. Pur non potendo essere presente fisicamente, seguirà con attenzione ogni fase dell’organizzazione". Il celebre stilista compirà 91 anni il prossimo 11 luglio. Mentre la sua ultima uscita pubblica risale a poche settimane fa: lo scorso 21 maggio era presente al suo Silos all’apertura della mostra dedicata ai vent’anni di Armani Privé, di cui lui stesso ha curato l’allestimento.