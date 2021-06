Lucia Azzolina, la frase esoterica e l'orrore sul "Fatto": "Si sappia chi...". Che imbarazzo per Travaglio

22 giugno 2021 a

Gaffe clamorosa per il Fatto Quotidiano, il giornale diretto da Marco Travaglio. Lo scivolone è stato sottolineato e messo in evidenza da Stefano Lorenzetto nella sua rubrica per Italia Oggi "Sotto a chi tocca". Questa volta nel mirino c'è questo titolo: “In segreteria servono ruoli chiari: con Conte si sappia chi sbaglia”. Parole che Lorenzetto commenta così: "Essendo l’esoterica frase attribuita alla pentastellata Lucia Azzolina, ex ministro dell’Istruzione, tutto si spiega".

Per Travaglio però non finisce qui. Un altro scivolone, infatti, è stato commesso nella rubrica "Santo subito", che - ironia della sorte - viene scritta proprio per deridere i fan del premier Mario Draghi. Qual è l'errore del Fatto Quotidiano questa volta? Il giornale ha indicato come fonti "Repubblica" e "Il Corriere della Sera". Il problema è rappresentato dalla seconda fonte: "Non risulta che il giornale milanese abbia mai avuto l’articolo determinativo "Il" nella propria testata - fa notare Lorenzetto -, a differenza di quello romano, che si chiama La Repubblica".

Il Fatto, però, non sarebbe l'unico a fare strafalcioni. Lorenzetto mette a nudo anche il Corriere, ponendo l'attenzione su questo titolo: "'Mi prendono in giro per il mio cognome. Su Milano ho una visione'. Di Montigny: medito ogni mattina e conosco la nipote di Ghandi". Lorenzetto, però, fa notare: "A proposito di cognomi: si chiamava Gandhi".

