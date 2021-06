Ezio Greggio, impensabile schiaffo politico a Silvio Berlusconi: "Ho ricevuto un'offerta, ma..."

22 giugno 2021 a

Si è raccontato in un'intervista a 360 gradi Ezio Greggio, comico e volto noto di Striscia la Notizia su Canale 5. Ha parlato soprattutto della sua carriera, ma anche dei suoi trascorsi con Silvio Berlusconi. Ha raccontato che il primo incontro con il Cav è stato "divertente": "Con Giancarlo Nicotra e Antonio Ricci stavamo lavorando a Drive in (programma tv comico andato in onda dal 1983 al 1988). Berlusconi ci aveva commissionato un altro tipo di trasmissione, in cui i comici davano lezioni alle soubrette. Andiamo in via Rovani e gli facciamo vedere la puntata - racconta il conduttore a Repubblica -. Era seduto davanti a noi, ogni tanto si voltava: che cavolo avete fatto? Però rideva. 'Non è quello che vi ho chiesto ma funziona. Se mi prendete ancora per i fondelli, con me avete vita breve'. Drive in parte su Italia 1, fa ascolti pazzeschi e va su Canale 5".

Con Berlusconi, però, non c'è stato solo un trascorso professionale legato alla televisione. Greggio, infatti, ha rivelato di aver ricevuto offerte dal Partito democratico e non solo: "Negli anni ho avuto offerte anche da Forza Italia. Cercavano i volti noti. Io non sto con nessuno". Un no secco insomma. "Ho una famiglia di martiri partigiani, papà partì nel ’42 e tornò nell’agosto del ’45, si è fatto due campi di concentramento. Ha raccontato la sua vita nel libro "Il soldato Nereo", scritto per la famiglia". E ancora: "Mi spiace deludere chi mi vede da una parte o dall’altra. Sto con le brave persone", ha detto facendo l'esempio di Mario Draghi e del generale Figliuolo.

Infine un commento anche sulla possibilità che il partito di Berlusconi si unisca alla Lega di Matteo Salvini: "Credo che Silvio abbia le sue motivazioni, è ovvio che deve confrontarsi con Salvini e la Meloni. È indubbio che, anche se non fossero uniti attraverso una federazione, una cooperativa o un nuovo partito, di fatto lo sono".

