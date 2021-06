Ddl Zan e Vaticano, Fedez ridicolizzato da Selvaggia Lucarelli: "La solita banalità", basta un pugno di parole

23 giugno 2021 a

Impazza la polemica per l'intervento a gamba tesa del Vaticano contro il ddl Zan. La richiesta di stop, ovviamente, polarizza il dibattito. E altrettanto ovviamente, Fedez non trova di meglio da fare che dire la sua, non trova di meglio da fare che sfregiare la Santa Sede, di straparlare sulla vicenda. Il rapper più amato dalle bimbe si sbilancia sui social, dove punta il dito contro il Vaticano "che ha un debito stimato di 5 miliardi di euro su tasse immobiliari mai pagate dal 2005 ad oggi per le strutture a fini commerciali". Non potevano poi mancare le accuse per i casi di pedofilia scoperti in ambito clericale.

Insomma, il solito carnet di banalità, tutto messo insieme, fare di tutta un'erba un fascio. Tanto che addirittura Selvaggia Lucarelli - la sacerdotessa del giusto - prende posizione contro mister Ferragni. Lo fa, ovviamente, sui social, dove liquida il "fine" pensiero del rapper con un pugno di parole: "La solita banalità che non c’entra nulla con la questione ddl Zan e interferenza della chiesa". Giusto, corretto, ineccepibile. Insomma, Fedez riesce a farsi ridicolizzare da Selvaggia Lucarelli.

Non è certo la prima volta in cui la sacerdotessa del giusto si scaglia contro Fedez e Chiara Ferragni. Per esempio, recentemente, Selvaggia aveva definito "disturbante" la "spettacolarizzazione" del loro fare beneficenza. E ancora, la Lucarelli si era detta perplessa circa l'opportunità del discorso di Fedez dal palco del concertone del primo maggio, al centro delle sue attenzioni sempre il ddl Zan, la vicenda è quella in cui Fedez denunciò una presunta censura da parte della Rai che vide soltanto lui.

