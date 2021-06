Dritto e Rovescio, Flavio Briatore sugli immigrati nei centri di accoglienza: "Trattati come delle bestie"

25 giugno 2021 a

a

a

A Dritto e Rovescio si parla di immigrazione. Paolo Del Debbio, nella puntata del 24 giugno del programma di Rete Quattro, manda in onda un servizio agghiacciante in cui gli immigrati nei centri di accoglienza a Lampedusa non dispongono di nulla. "Umanamente sono trattati come delle bestie - ha tuonato Flavio Briatore -. Non si può lasciare la gente così, non ci sono servizi, non c’è cibo. Non siamo preparati ad accogliere questa gente. Stanno meglio a casa loro che nei centri d’accoglienza a Lampedusa".

"Epidemia colposa". L'ultima follia-Covid dei magistrati contro Flavio Briatore: così vogliono rovinare il Billionaire

Il sevizio infatti parla chiarissimo e si vede un centro di accoglienza in cui i suoi ospiti sono assembrati. Non è infatti un caso, tantissime le denunce dello stesso governatore Nello Musumeci che ricordava il sovraffollamento in questi luoghi. Chiusa poi la parentesi, l'imprenditore ha parlato anche di coronavirus e in particolare ha commentato le parole di Andrea Crisanti.

"Per chi va bene il reddito di cittadinanza". Soldi ai fannulloni, Briatore umilia (ancora) i grillini

Quest'ultimo ha chiesto regole rigidissime per le discoteche: dal tampone al vaccino. Briatore si trova d'accordo, ma ha voluto premettere che "non si possono criminalizzare le discoteche, quando basta vedere la situazione nei mezzi pubblici". In quel caso però non si fa nulla. Eppure - ha proseguito - "non è tanto diverso". D'accordo con lui anche il conduttore, che si è lasciato andare a un siparietto inatteso con l'ex team manager della Formula 1. Come tutte le trasmissioni anche Dritto e Rovescio si prepara a chiudere per la stagione estiva. Per Del Debbio infatti è stata la penultima puntata. Da qui lo scambio di battute. Il conduttore rimarrà così disoccupato per tre mesi e ne ha approfittato per chiedere a Briatore se può lavorare nei suoi locali come cameriere. "Non c’è problema", ha risposto l’imprenditore, aggiungendo, "così finalmente inizierai a lavorare".

"Offro 1.700 euro al mese ma nessuno vuole lavorare". La testimonianza di Briatore: così il M5s ha distrutto il nostro Paese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.