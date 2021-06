In Onda, clamorosa frecciatina di Concita De Gregorio a David Parenzo: "Tutto nuovo tranne...". Gelo in studio

28 giugno 2021 a

E' andata in onda oggi su La7 la prima puntata di In Onda. Il programma con Concita De Gregorio e David Parenzo, che sostituirà Otto e mezzo di Lilli Gruber nei mesi estivi, parte col botto: primo ospite è il presidente della Camera Roberto Fico. Si tratta di uno dei big del M5s, un "partito" che al momento non sta vivendo un momento proprio sereno, soprattutto dopo la conferenza infuocata di Giuseppe Conte. Prima di iniziare c'è stato il collegamento con il Tg La7 di Enrico Mentana, che ha fatto gli auguri alla coppia al timone del talk.

Nei primissimi minuti della trasmissione i due conduttori sono apparsi un po' impacciati, probabilmente perché si tratta della "prima volta" per la coppia composta dalla De Gregorio e Parenzo. La giornalista di Repubblica, allora, forse per rompere il ghiaccio, ha dato il benvenuto ai telespettatori con una battuta: "Nuova edizione. Qui è tutto nuovo tranne David". "Vuoi dire che sono un pezzo di antiquariato?", ha risposto prontamente e scherzosamente Parenzo.

La coppia inedita sostituisce quella dell'anno scorso, composta da Parenzo - fondatore del programma - e Luca Telese. Stando alle indiscrezioni di alcune settimane fa, Telese è stato sostituito perché dovrà dedicarsi interamente a un nuovo programma che andrà in onda a partire dall'inizio del prossimo anno e di cui ancora non si hanno ulteriori informazioni.

