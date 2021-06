Beppe Grillo alla canna del gas? Affitta la villa in Toscana: ecco quanto chiede per 7 giorni

29 giugno 2021 a

a

a

La villa da cinque stelle di Beppe Grillo a Marina di Bibbona, in Toscana, è in affitto a 12.750 euro a settimana. Teatro di summit del Movimento 5 Stelle e incontri faccia a faccia con l'ex premier Giuseppe Conte, la casa per le vacanze dell'Elevato è sul mercato per chiunque volesse soggiornarvi e avesse la possibilità di spendere tanti soldi. Le foto e tutte le informazioni su Villa Corallina sono facilmente reperibili sul sito di Emma Villas, realtà leader di intermediazione immobiliare di dimore e casolari di prestigio per le vacanze.

"È tutto finito". Colpo di grazia al M5s, dopo 15 anni se ne va lo storico notaio: Grillo e Conte allo sbando

La villa, otto stanze e sette bagni, sedici posti letto, proprietà di 5 ettari, con parco "particolarmente suggestivo" e immancabile piscina, è stata in passato già data in affitto. Nel 2013, infatti, Grillo l'aveva messa sul mercato a un prezzo settimanale che oscillava tra i 13mila e i 14mila euro, una cifra poco più alta di adesso. Ma si sa che dopo la pandemia da coronavirus, i prezzi di vendite e affitti sono leggermente calati.

"Non sono un cog***? Travaglio, sei imbarazzante": rissa Grillo-Conte, Porro travolge il direttore del "Fatto"

Tant'è. Come si legge sul sito emmavillas.com "il parco della villa è particolarmente suggestivo e mantenuto in ottimo stato ed è composto interamente da macchia mediterranea e da folta pineta. Sotto le antiche querce di fronte alla casa è collocata la zona giochi con un tavolo da ping-pong. Sia il lato fronte mare che il lato piscina sono arredati con ombrelloni, tavoli e sedie. A pochi metri dal porticato un cancello in legno immette direttamente sulla spiaggia dove gli ospiti possono sistemare i lettini prendisole per godere le belle giornate di sole e dove ci sono due docce con acqua calda". E' possibile portarsi dietro i propri animali al costo di 50 euro a settimana "da pagare in loco".

Retroscena, il voto chiesto sullo Statuto? La ferocia di Conte, perché vuole il suicidio di Grillo in pubblica piazza: il dettaglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.