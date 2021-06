Variante Delta, brutale "vaffa" di Maria Giovanna Maglie a Burioni: "L'estate migliore? Pagategli un giro del mondo"

29 giugno 2021 a

La variante Delta sta generando una certa apprensione anche in Italia, dopo essersi largamente diffusa il Gran Bretagna, dove l'aumento dei contagi è stato consistente (anche se non accompagnato da quello dei ricoveri, e questo è un dato fondamentale). Tale variante spaventa non solo perché è più contagiosa di tutte le altre, ma anche perché riesce ad infettare chi ha avuto la prima dose di vaccino.

Per questo esperti come Roberto Burioni continuano a spendersi in accorati appelli: "Penso che il modo migliore per convincere gli indecisi a vaccinarsi - ha scritto in un tweet - sia tenerli fuori da stadi, ristoranti, teatri, discoteche e tutti i luoghi dove possono costituire un pericolo per gli altri". La risposta di Maria Giovanna Maglie è però stata piuttosto piccata: "Penso che il modo migliore per affrontare l'estate sia quello di pagare, previa colletta nazionale, un lungo giro intorno a mondo a Burioni e simili".

E chissà che per la Maglie nei "simili" non rientri anche Andrea Crisanti, intervenuto oggi a SkyTg24: "Questa variante Delta è stata una sorpresa per tutti, ci deve far riflettere sul Green Pass. Non possiamo attribuire agli italiani nessuna colpa, la battaglia a questo punto è politica. Se consentono al virus di diffondersi e emergono varianti resistenti al vaccino, qualcuno la responsabilità se la dovrà pur prendere".

