Marco Travaglio insulta Beppe Grillo: "Unanimità di vaffanc***o, ha la sindrome di Ceausescu"

Marco Travaglio non sa più come ripeterlo: Giuseppe Conte è l'unico in grado di far rinascere il Movimento 5 stelle . Salvatore incompreso della patria, l'ex premier viene osannato dal direttore del Fatto quotidiano al quale ormai non resta che passare agli insulti. Beppe Grillo che si crede " visionario e invece è soltanto delirante: era da qua ndo l'Innominabile (Matteo Renzi, ndr) annuncia ò trionfante il ritiro delle sue ministre dal governo Conte che non si riscontrava una tale unanimità di vaffan *** o . Ma Beppe, attacca Travaglio nel suo editoriale, " non riflette più. Fino a qualche tempo fa, ci inviava delle lettere firmate ' Bepp e Grillo e il suo neurologo' . Poi, tragicamente, il suo neurologo morì. E se ne sente la mancanza". Insomma, secondo Travaglio, " barricato nel suo bunker, in piena sindrome di Ceausescu , l' Elevato si rimira allo specchio e si dice quanto è bravo". Convinto siano tutti gli altri a sbagliare, prosegue Travaglio, " scambia Draghi e Cingolani per grillini grillini , cioè le allucinazioni per visioni E ora, mentre il grillino Draghi straccia altre due bandiere dei 5 Stelle e di Conte - il blocco dei licenziamenti e il cashback ", " facendo felice la destra (soprattutto la Meloni, che però sta all'opposizione)", Grillo vuole "abbattere l'unico leader che aiuterebbe il M5S a restare al governo con la schiena dritta".

Di più. Grillo "spiana la strada allo smantellamento delle ultime conquiste superstiti: quelle sulla giustizia". Insomma, aggiunge ironico, " sono Draghi&C. che hanno 'visione': non certo Conte, che un anno fa si inventò il primo lockdown d'Europa e un'altra cosetta come il Recovery Fund finanziato con Eurobond, costruendo il consenso per farlo approvare all'unanimità dal Consiglio dopo quattro giorni e quattro notti di battaglia. Quisquilie", dice il direttore nel suo solito elogio dell'ex premier. "Tant' è che, per render meno 'seicentesco' lo Statuto di Conte, Grillo pretendeva di governare la politica estera del M5, Il suo neurologo gli avrebbe spiegato la ridicola assurdit à della pretesa".

Purtroppo, conclude Travaglio "il neurologo non c'è più e non è stato sostituito. In compenso, torna Casaleggio jr per apparecchiare l'elezione di un Comitato direttivo di cinque membri". Cosa non fattibile, sottolinea il direttore, dopo il divorzio tra Movimento e Rousseau, con tutti i dati consegnati a Vito Crimi.

