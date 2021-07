In Onda, la pietra tombale di Ferruccio De Bortoli sul M5s: "Stanno sfidando il senso del ridicolo?"

01 luglio 2021 a

a

a

E ora, che si fa? O meglio, e ora che fanno? Si parla del M5s e dello scontro che impazza tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Se ne parla a In Onda, la trasmissione di David Parenzo e Concita De Gregorio su La7. Ospite in collegamento ecco Ferruccio De Bortoli, il quale ragiona sullo scontro tra i due leader.

"Traumatico, problema marcito per anni". Bersani fa a pezzi 5 Stelle e Grillo: il peggiore dei pericoli | Video

Quella del M5s è una "implosione per certi versi inaspettata, con tonalità drammatiche e reciproche accuse. Sarebbe interessante avere lo streaming di quel che sta succedendo ora ai gruppi - premette l'ex direttore del Corriere della Sera -. Se fossimo al posto del M5s delle origini rivendicheremmo di sapere esattamente cosa sta succedendo. Il M5s sta esplodendo esasperando i peggiori difetti dei partiti della prima repubblica o della seconda, dei partiti antagonisti contro i quali i cinque Stelle si sono così efficacemente scagliati, ottenendo molti voti", rimarca De Bortoli.

"Un appello disperato". Floris e il videomessaggio di Grillo in risposta a Conte: sospetti su cosa si cela davvero dietro

"Mi metto nei panni di chi ha dato fiducia al M5s - riprende -, sarebbe interessante che in quella riunione si domandassero: il mandato che ci è stato assegnato così copiosamente da un elettore su tre lo stiamo rispettando o stiamo quasi sfidando il senso del ridicolo? Paradossale, per un partito guidato tra un comico. Tra l'altro la contrapposizione è tra due persone che non si fidano più l'uno dell'altra. Anche riuscissero a trovare una sintesi non sarebbero credibili, né loro né il M5s", conclude tagliente De Bortoli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.