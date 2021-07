Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio prenota Mauro Corona per settembre ma lui lo gela: "Sento prima la Berlinguer"

02 luglio 2021 a

Mauro Corona super richiesto. L'opinionista dopo essere stato cacciato da CartaBianca, ha trovato casa a Dritto e Rovescio. E proprio Paolo Del Debbio, nel corso dell'ultima puntata del programma di Rete Quattro, ha deciso di mettere le mani avanti e "prenotarselo" per la prossima stagione televisiva. Lo scrittore però ha preferito andarci con i piedi di piombo, nella speranza di un ritorno su Rai3 da Bianca Berlinguer. "Oh, ascolta Mauro - sono state le parole del conduttore, nel tentativo di convincerlo -, guardami bene negli occhi, a settembre ti voglio ritrovare qui eh". Ma Corona ha tentennato, non nascondendo la speranza di fare ritorno dall'amica: "Paolo, vieni su che ne parliamo. Domani incontro Bianchina a Vicenza, vediamo che dice".

Del Debbio però non ha mollato la presa: "No, no. Me lo dici ora, se no finisco la trasmissione, prendo la macchina e vengo a Erto. Vedi chi ti pare, alla Bianchina devi preferire il Bianchino, che sono io. Io a settembre ti aspetto, non fare il bischero". Corona era stato cacciato dal programma della Berlinguer dopo avere dato della "gallina" durante un botta e risposta. A volere il suo allontanamento il direttore di rete, Franco Di Mare. A nulla sono serviti gli appelli della conduttrice e dello stesso scrittore.

Proprio a Dritto e Rovescio la Berlinguer aveva voluto mandare un videomessaggio all'amico Corona: "Mi hai tradito, però ti perdono, intanto perché il tradimento è stato una causa di forza maggiore, non dovuto alla tua volontà né alla mia, e poi perché comunque vai da un giornalista che con noi di CartaBianca è stato sempre gentile e disponibile. Ma tanto, come mi dici tu spesso al telefono, prima o poi io e te torneremo insieme". E pare che non passerà molto.

