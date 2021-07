Papa Francesco operato per "stenosi diverticolare sintomatica del colon": "Il vero rischio è l'anestesia"

05 luglio 2021 a

Un'operazione andata a buon fine quella a cui si è sottoposto Papa Francesco. Il capo della Santa Sede è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a "una stenosi diverticolare sintomatica del colon", che lo ha costretto a un intervento chirurgico. Nulla di grave. "I diverticoli del colon sono delle estroflessioni dell'intestino che, nella maggior parte dei casi, possono passare inosservate senza provocare disturbi al paziente - ha spiegato al Corriere della Sera Renzo Schalling, dirigente medico di primo livello dell'Endoscopia dell'ospedale di Vimercate -. A volte, però, possono procurare complicanze". Una di queste è l'infiammazione degli stessi diverticoli, che porta il colon a subire dei restringimenti, le cosiddette "stenosi". Da cui potrebbero verificarsi diversi disturbi come "dolori addominali ricorrenti, alterazione della regolarità intestinale e, nei casi più avanzati, ostruzione del lume (malattia diverticolare complicata)".

Un'operazione comunque che non deve far preoccupare. Anche la prognosi è buona e si può tornare a casa - a meno che non subentrino complicanze - anche dopo pochi giorni. Sarà quasi sicuramente il caso di Bergoglio, che si è già ripreso dopo l'intervento subito. "Certamente - ha comunque messo le mani avanti l'esperto - più anziano è il paziente, più ci sono rischi legati all'anestesia, più che all'intervento in sé, soprattutto se è stata necessaria l'anestesia generale".

Ma a cosa sia dovuta la malattia che ha colpito il Papa ancora non è chiaro. In effetti secondo Schalling essa è strettamente legata agli stili di vita. Si parla comunque di "un'alimentazione poco ricca di fibre, fumo, alcol, obesità". Non pare però essere il caso di Bergoglio che potrebbe aver avuto invece una predisposizione.

