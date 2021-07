Malika Chalhy a Mediaset, "Ilary Blasi mi chiamava tutti i giorni". Gola profonda, un'altra bomba

08 luglio 2021 a

Il caso di Malika Chalhy continua a tenere banco. Nessuno mette in dubbio il fatto che sia stata cacciata di casa perché discriminata sessualmente dalla sua famiglia, ma è altrettanto indubbio la voglia della ragazza fiorentina di apparire. Più dettagli emergono e più questo aspetto diventa una convinzione: non a caso i suoi primi acquisti con una parte dei 140mila ricevuti dalla raccolta fondi sono stati una Mercedes e un cane di lusso.

La scorsa settimana Malika aveva anche dichiarato che qualcuno voleva mandarla al Grande Fratello Vip: “Ricordate che sono una che ha perso i punti di riferimento. Qualcuno mi voleva mandare al GF Vip. Io però ho detto di no. Perché voglio lottare per le buone cause, e al di là della mia macchina lo farò”. Altri dettagli sono però emersi nel programma Il Bianco e Il Nero di Gabriele Parpiglia, dove Georgette Polizzi ha rivelato di aver conosciuto Malika ai Magna Grecia Awards in Puglia.

“Ho avuto modo di conoscerla - ha dichiarato - perché si è avvicinato a me e mi conosceva alla perfezione. Posso dire che era davvero tanto carina nei miei confronti. Una sera eravamo a cena con altre persone e lei mi ha chiesto di appartarci per parlare. Ha iniziato a dirmi che lei aveva Ilary Blasi che la chiamava tutti i giorni perché voleva che facesse l’Isola dei Famosi. Lei conosceva tutti, diceva di parlare con personaggi più o meno famosi. Tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo. La cosa che mi ha stupito è che nonostante si sia aperta con me, non ha mai parlato di donazioni o di donare a qualche associazione”.

