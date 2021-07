Chef Rubio, l'ultimo schifo: "Porco D***". Bestemmia di primo mattino sul palmo della mano, un barbaro da fermare

09 luglio 2021 a

Allo schifo, ormai, Chef Rubio ci ha abituato. Il presunto cuoco e insultatore seriale, infatti, è ormai libero da mesi, anzi anni, di riversare il suo "pensiero" sui social, senza che nessuno eccepisca né lo fermi. Insulti agli israeliani e "sionisti", ai politici (un po' tutti, ma soprattutto quelli di destra, vedi Matteo Salvini e Giorgia Meloni) e chi più ne ha più ne metta.

Ma l'ultimo capitolo scritto da Chef Rubio è per distacco il più inaccettabile. Il più vergognoso. Uno schifo che rivendica con orgoglio. Già, perché il tizio questa mattina si è svegliato e pochi minuti prima delle 9 ha twittato quanto segue: "Buongiorno", dunque l'hashtag #PremioStrega2021, assegnato nella serata di giovedì ad Emanuele Trevi per il libro Due Vite.

E fin qui, tutto bene. Il punto è che Rubio aggiunge in calce allo scarno commento la fotografia che potete vedere qui sotto. Un suo bel primo piano e il palmo della mano mostrato in favor di obiettivo. Sul palmo, la raccapricciante scritta: "Porco D***". Una bestemmia. Così. A gratis. O forse per contestare lo Strega. O forse per contestare Dio. O forse per rivendicare il ddl Zan, così come fecero tutti coloro che scrissero sul loro palmo della mano. Ma non è necessario indagare per comprendere le ragioni di una simile bassezza. È sufficiente ricordare che questa roba di Chef Rubio è uno schifo. Che non dovrebbe essergli permesso. (Qui sotto, vi proponiamo la scritta censurata dalla redazione).

