Selvaggia Lucarelli, lo sfregio gratuito a Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: "La disco bunga bunga..."

Selvaggia Lucarelli non si smentisce mai ed ecco che nello scatto di Silvio Berlusconi non esita a commentare: "La disco bunga bunga è ancora montata". Lo scatto in questione è quello che ritrae il leader di Forza Italia accanto ad Adriano Galliani, i due sono a cena insieme e davanti, in un mega scherma, la finale degli Europei Inghilterra-Italia. "Comunque vada, orgogliosi di voi!", è il commento del Cavaliere alla prima foto mentre nella seconda viene ripreso di schiena, mentre tiene la mano alla compagna Marta Fascina ed affianca il suo ospite e commensale. Quanto basta per scatenare la giornalista che deride la stanza in cui si trova l'ex premier e il dirigente sportivo.

Ma non finisce qui, perché la stessa storia poi pubblicata su Instagram viene riproposta su Twitter rilanciando la frecciatina: "Silvio non molla". Molti i commenti piovuti contro la Lucarelli: Il tweet è una cag***. Ma Silvio sta diventando Mao", scrive un utente mentre un altro rincara la dose: "Veramente non si vergogna dei suoi tweet?". E ancora, c'è chi chiede: "Perché dovrebbe mollare??".

Ma la giornalista non è nuova ad accuse contro il leader azzurro, tanto che mesi fa era stato costretto addirittura Alberto Zangrillo a intervenire. "Lei è una donna volgare e cattiva - aveva replicato il medico personale di Silvio Berlusconi -. Lo dico a difesa dei medici e degli infermieri che hanno lavorato al mio fianco, senza sosta per salvare l'ultimo degli ultimi. Dio abbia perdono di Lei". Tutto era iniziato quando Zangrillo aveva affermato che il virus era meno "cattivo": Berlusconi "a marzo-aprile sarebbe morto con la carica virale che ha". Frase che la Lucarelli non aveva preso bene: "Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto in terapia intensiva, un altro 83enne col c". E da lì il botta e risposta era degenerato.

