Euro 2020, quel gufo di Tom Cruise: "Porta sfi***". Avete notato che in tribuna... la furia dei tifosi italiani

12 luglio 2021 a

a

a

Meglio se rimaneva a casa, è venuto da pensare ai tifosi guardando Tom Cruise. L'attore americano ha assistito a entrambe le finali care agli italiani: nel pomeriggio il torneo di Wimbledon e in serata, giusto in tempo per un cambio d'abito, gli Europei. La presenza dell’attore, spesso in Italia per girare i suoi film, non è passata inosservata al punto che molti sportivi hanno evidenziato una coincidenza scaramantica. D'altronde Cruise non ha portato bene all'italiano Matteo Berrettini battuto sul più bello dal serbo Novak Djokovic.

Irrompe all'Altare della Patria? Militare gli punta il mitra, e non solo: per il tifoso finisce nel peggiore dei modi | Video

Tra Italia e Inghilterra invece il gol degli avversari è arrivato a pochissimi minuti dal calcio di inzio portando la squadra di Roberto Mancini per la prima volta in svantaggio agli Euro 2020. Quanto basta per scatenare i tifosi. "Per me Tom Cruise porta sf**a", scrive un'utente su Twitter. Non a caso l’attore nei giorni scorsi ha svelato che in finale avrebbe tifato per l’Inghilterra di Southgate.

"Da lunedì torno disoccupata". Dopo la telecronaca di Inghilterra-Italia un amaro sfogo: ora, Katia Serra...

E così è stato, e accanto all'ex calciatore dello United David Backham, ha guardato la partita dall'inizio alla fine. Ma non è bastato per mandare a casa, a testa bassa, gli Azzurri. La Nazionale italiana è riuscita a portarsi la coppa d'Europa a Roma nonostante una partita che lo stesso ct ha definito "difficilissima". Merito di Cruise? Chissà.

Dramma in tribuna per Kate Middleton e William: prima così. E poi... com'è ridotto il piccolo George | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.