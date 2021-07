Euro 2020, la vergognosa fuga del principe William da Wembley: sfregio all'Italia, ecco chi sono gli inglesi

12 luglio 2021 a

Maurizio De Giovanni non le manda a dire, e sui social punta il dito contro gli inglesi dopo la finale di Euro 2020 vinta ieri dall'Italia. "Principe, principessa e principino che scappano per non premiare i vincitori – spiega lo scrittore innanzitutto attaccando la famiglia reale – Giocatori che si tolgono sprezzanti le medaglie dal collo prima ancora di scendere dal palco. Centinaia di vigliacchi che aspettano i tifosi italiani all’uscita per aggredirli, col favore degli addetti alla sicurezza", scrive l'autore de I Bastardi di Pizzofalcone.

Poi l'affondo: "È allora che avete perso, non sul campo. Sapete che c’è? Ben usciti, signori. Voi e il vostro simpatico giullare pazzo dai capelli ignobili – conclude con uno sfottò su Boris Johnson e sottolineando la Brexit – Non sentiremo la vostra mancanza". Dello stesso tenore anche il commento di un altro scrittore partenopeo, Angelo Forgione. Gli inglesi, scrive Forgione, "lo stile lo imparassero da Luis Enrique e da Guardiola. Sfilarsi immediatamente le medaglie dei finalisti, come se puzzassero, è un gesto di una volgarità enorme. E poi i tifosi inglesi, che la loro frustrazione l'hanno sfogata picchiando gli italiani ai varchi dello stadio".

Insomma una vera figuraccia in eurovisione. Anche il comportamento dei calciatori inglesi che alla cerimonia si sono tolti la medaglia dal collo assegnata alla squadra sconfitta non ha lasciato indifferenti i tanti tifosi che si sono riversati poi sui social per criticare questo atteggiamento che è sembrato irrispettoso.

