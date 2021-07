Paolo Berlusconi, la paparazzata clamorosa di Signorini: "Prova definitiva", la bionda vip accanto a lui

21 luglio 2021 a

Una paparazzata pesantissima per Alfonso Signorini. Su Chi, il direttore pubblica le foto che mettono una parola definitiva sul gossip intorno a Paolo Berlusconi. C'è chi sussurrava di un legame con Maddalena Corvaglia, la storica ex velina di Striscia la notizia in coppia con Elisabetta Canalis (tra le due non corre più buon sangue, pare anche a causa di questioni di affari). Ed effettivamente il legame c'è, come provano gli scatti della loro serata milanese trascorsa insieme. Ma è un legame, spiega il settimanale di gossip, quasi "familiare", di grande amicizia.



La bella Corvaglia, infatti, è legatissima al figlio di Paolo, Luigi (più noto come Billy) e soprattutto alla sua compagna Matilde. "Come a una sorella", sottolinea il magazine. "Al punto che spesso Maddalena trascorre con loro weekend a Portofino o in Sardegna dove lei e Jamie, la figlia avuta dall’ex marito Stef Burns (storico chitarrista di Vasco Rossi, ndr), sono solitamente ospiti di Billy e Matilde".

Insomma, le malelingue per un po' dovranno tacere. Nessun "nuovo amore" per il fratello di Silvio Berlusconi, semmai una "vera e solida amicizia". Tanto che la serata in compagnia "si è conclusa con il rientro a casa di Maddalena salutata sulla porta da tutta la famiglia al completo".

Nel loro passato sentimentale, spiccano amori vip intensi: Natalia Estrada per l'imprenditore, Enzo Iacchetti per la showgirl.

