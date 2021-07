Giorgia Meloni a valanga contro Roberto Burioni: "Chiusi come sorci? Questa non è scienza. Vergognoso"

23 luglio 2021 a

"Questa non è scienza, è vergognoso": Giorgia Meloni a valanga contro Roberto Burioni dopo un tweet del virologo contro i no vax. Ma procediamo con ordine. Dopo la notizia del Green pass obbligatorio per accedere a una serie di luoghi, come i ristoranti al chiuso, Burioni - soddisfatto per la misura decisa dal governo - ha scritto: "Propongo una colletta per pagare ai no vax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci". Proprio queste ultime parole hanno fatto infuriare la leader di Fratelli d'Italia.

"Davvero il prof. Burioni pensa di convincere con questi toni gli italiani a vaccinarsi? E soprattutto, è sulla base di queste lucide 'valutazioni scientifiche' che noi limitiamo i diritti fondamentali delle persone, e pensiamo di combattere il mostro del Covid?", ha commentato la Meloni. Poi ha aggiunto: "Questa non è scienza, e sfido chiunque a dire che un post del genere possa essere la valutazione di uno scienziato".

Secondo la leader di FdI, inoltre, post di questo tipo non aiutano affatto: "Frasi del genere non contribuiscono in alcun modo alla campagna vaccinale, servono solo a farsi invitare in televisione e appagare il proprio bisogno di apparire. Ed è vergognoso".

