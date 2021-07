Chiara Ferragni e Fedez, "avete firmato il piano Hitler". Vanno al banchetto, chi li ricopre di insulti | Guarda

24 luglio 2021 a

Chiara Ferragni e Fedez finiscono nuovamente nel mirino di Mario Adinolfi. Dopo il ddl Zan è la volta del referendum per l'eutanasia legale. La coppia formata dall'influencer e dal rapper ha condiviso l'intenzione di apporre la propria firma, scatenando l'indignazione del leader del Popolo della Famiglia. "Fedez e Ferragni han firmato per l’eutanasia - si legge sul suo account Twitter -. Garruli, firmano il piano Aktion T4 di Hitler: l’eliminazione degli improduttivi. Dicono: 'Vergogna citare Hitler, qui è il malato a chiederla' Già. Un malato improduttivo come si sente per la società? Un peso, forse? Riflettere".

Il cantante e la consorte avevano pubblicato sulle storie di Instagram il momento della firma, spiegando ai loro follower come fare per trovare un banchetto nelle Piazze d'Italia e spendersi a sostegno del referendum per l'eutanasia legale in Italia. "Sono qui con Cristiana - diceva Fedez -. Basta venire qui al banchetto e dare la carta d'identità e poi voilà... Una firmetta ed è fatta!". Per il rapper se l'eutanasia diventasse legale, "le persone con malattie irreversibili con sofferenze insopportabili non dovranno più fare viaggi della speranza all’estero lontano dai propri familiari ma potranno scegliere cosa fare a casa, vicino ai propri cari. Un grandissimo passo avanti per il nostro Paese".

Orgoglioso Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni: "Sono grato a Chiara Ferragni e Fedez per aver contribuito con la loro firma ad avvicinarci all’obiettivo delle 500.000 firme per il Referendum Eutanasia Legale, per poter dare al popolo italiano la possibilità di scegliere tra eutanasia legale ed eutanasia clandestina, e più in generale per il loro impegno a favore delle libertà civili e della laicità del nostro Paese".

