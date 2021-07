Enrico Mentana, la foto di Alessandra Sardoni sposa: "Royal wedding", occhio a quest'uomo

25 luglio 2021 a

Poche parole, massimo riserbo. E due foto: Alessandra Sardoni si è sposata e ad annunciarlo sui social è niente meno che il suo direttore al TgLa7, Enrico Mentana. "Un altro Royal Wedding, oggi sull'Amiata", scrive ironico Mentana pubblicando su Instagram uno scatto "rubato" in Chiesa. La Sardoni, raggiante in abito bianco, sorride accanto a un uomo misterioso.

Ovviamente, vista la mancanza di notizie, il "popolo della Rete" si è scatenato per cercare di capire chi fosse. Il testimone? Lo sposo? E soprattutto: come si chiama e cosa fa nella vita? Dettagli non secondari per gli appassionati di gossip, mescolati ai fedelissimi telespettatori di La7 che per un giorno possono abbandonare talk, dibattiti e approfondimenti fino a tarda notte e dedicarsi a un po' di sano, frivolo e leggerissimo pettegolezzo.

Mentana non regala dettagli, ma foto sì. E così dopo poco ecco un altro scatto, questa volta più nitido: la Sardoni e lo stesso uomo, ripresi con inquadratura frontale sul sagrato della Chiesa.

La giornalista parlamentare e conduttrice di Omnibus, ma soprattutto il volto e la voce (e i piedi visti i chilometri macinati tra una stanza e l'altra dei Palazzi romani) di decine di interminabili, estenuanti maratone mentaniane, ha sciolto il piglio severo e ultra-professionale in una espressione beata. L'ultimo dei misteri non viene sciolto, però: l'identità del marito resta ignota. E non c'è retroscenista che tenga: stavolta bocche cucite.

