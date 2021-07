In Onda, Matteo Bassetti smonta i no vax: "Vaccino sperimentale? Basta con questa balla, perché è una bestialità"

27 luglio 2021 a

Matteo Bassetti è intervenuto in collegamento nella puntata di In Onda - la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo - di martedì 27 luglio. L’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova ha sottolineato l’importanza di persuadere gli italiani della bontà del green pass: “I risultati ottenuti nella settimana dell’annuncio non erano mai stati raggiunti nelle settimane precedenti. Bisognerebbe evitare di arrivare a muro contro muro, altrimenti succedono manifestazioni i piazza che non aiutano nessuno”.

Inoltre Bassetti ha parlato del fattore tempo: “È la variabile che ci distanza oggi da ottobre. Se con la persuasione non convinci il 25-30 per cento di italiani che ancora non si sono vaccinati, è evidente che si dovrà trovare strumenti diversi e dovrà farlo la politica”. Poi l’infettivologo ha risposto indirettamente a chi è sceso in piazza nella manifestazione Io Apro: “L’unica risposta che abbiamo è credere nella scienza. Ad esempio la fake news che va per la maggiore, secondo cui il vaccino sarebbe sperimentale, è una grande balla”.

Il perché è presto spiegato da Bassetti: “La tecnologia mRna ha le sue origini nel 1990. Non si tratta di qualcosa nato un anno fa, ma di una tecnologia che conoscevamo e su cui lavoravamo da anni. Su tale tecnologia è stato impiantato il virus Sars-Cov2 e siamo riusciti a fare un vaccino a tutti gli effetti, chi dice il contrario dice una bestialità. Inoltre la sperimentazione è stata fatta seguendo tutte le regole”.

