Matteo Bassetti ridicolizza il Codacons: "Polemica sterile e inutile". E si becca gli insulti: "Non capisci niente"

26 luglio 2021 a

a

a

Matteo Bassetti in difesa di Roberto Burioni. Sul virologo che aveva fatto riferimento agli arresti domiciliari per i no vax chiusi in casa come dei sorci", è intervenuto addirittura il Codacons. L'associazione ha chiesto di radiarlo dall'ordine, scatenando l'ira di Bassetti. "Siamo alla polemica sterile e inutile. - ha tuonato all'Adnkronos l'infettivologo del San Martino di Genova che con Burioni condivide la necessità di vaccinarsi -. Assurdo che ci sia ancora oggi la contrapposizione tra chi è pro e chi è contro i vaccini. Dispiace che il Codacons, che dovrebbe tutelare i cittadini, si schieri contro uno scienziato che si è sempre speso per i vaccini. Mi pare una situazione paradossale".

"Chi abbiamo ricoverato ieri". Bassetti lancia un nuovo allarme: variante Delta e non solo, "le cose si metteranno male"

Immediata la replica dell'associazione che alle parole di Bassetti proprio non ci sta: "Quello che è davvero paradossale è che Bassetti non abbia minimamente compreso che la nostra denuncia non era certo contro i vaccini, ma contro Burioni". Tra le motivazioni che hanno spinto il Codacons ad agire "gli insulti e la volgarità sui social network" a cui avrebbe ceduto il virologo, "e che così facendo danneggia la campagna in favore dei vaccini, non ha niente a che vedere con la difesa dei no-vax, e avremmo denunciato il virologo anche se avesse usato gli stessi termini per definire altre categorie di utenti".

"Nel cuore della notte, pensando a Fazio". Roberto Burioni e i "sorci no vax"?. Retroscena piccante: cosa c'è dietro

Infine la stoccata finale a Bassetti: "Fa specie che un medico come Bassetti parli così a sproposito e si lasci andare ad affermazioni fuori luogo, senza minimamente informarsi circa i contenuti della nostra denuncia contro Burioni". E ancora: "Avrebbe fatto meglio Matteo Bassetti a prendere le distanze dalle aggressioni verbali di Roberto Burioni, chiedendo scusa ai cittadini a nome di tutta la categoria dei medici, e lo invitiamo, visto che pare affaticato e che si documenta molto sommariamente, a disertare per un po' i mass media".

"Lo denuncio, avete paura?". Paragone a valanga a Omnibus, la conduttrice ferma tutto: caos in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.