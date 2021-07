Olivia Paladino, la compagna di Giuseppe Conte invischiata in una guerra di famiglia: patrimonio bollente

28 luglio 2021 a

Franco Bechis ha dato grande risalto nell’edizione odierna de Il Tempo alla guerra in corso all’interno della famiglia Paladino. I tre figli dell’imprenditore, Shawn John, Cristina e Olivia (quest’ultima compagna nonché convivente dell’ex premier e nuovo leader del M5s, Giuseppe Conte) sarebbero ai ferri corti a causa della richiesta di un “anticipo” sulla parte spettante del patrimonio di Cesare Paladino.

L’ultimo tentativo di mediazione è fallito lo scorso 15 giugno, fa sapere Franco Bechis, e quindi la questione si risolverà in tribunale. Tutto è partito dalla richiesta di Shawn John - che in comune con le sorelle ha la madre, la svedese Eva Aulin, e che non sarebbe mai stato trattato dal padre adottivo come le due sorelle - di accedere alla quota di patrimonio del gruppo imprenditoriale Agricola Monastero Santo Stefano Vecchio. Tale quota varrebbe circa 12,5 milioni di euro, ma la famiglia non intende darglieli.

Secondo Bechis dietro questa decisione si celerebbe un risentimento per come sono stati condotti gli affari in famiglia e soprattutto per le disparità di trattamento tra Shawn John e le sorelle. Pare infatti che a Cristina e Olivia siano intestate quote societarie maggiori, pari a circa 118 milioni di euro ciascuna. Ora spetterà al tribunale risolvere la questione.

