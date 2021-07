Giuseppe De Donno, Massimo Galli a In Onda: "Plasma iperimmune? Come e con chi poteva funzionare"

30 luglio 2021 a

Massimo Galli è intervenuto della puntata di In Onda - la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo - e ha offerto la sua opinione anche sul caso di Giuseppe De Donno, che a 54 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Eremo. L'ex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova si sarebbe suicidato impiccandosi, ma la procura ha aperto un’inchiesta per chiarire circostanze e motivazioni.

Che idea si è fatto Massimo Galli di questo caso e soprattutto delle cure con il plasma iperimmune, di cui De Donno è stato il padre? “C’è qualche modesta evidenza che possano funzionare - ha dichiarato - se utilizzate nelle persone che sono nei primi stadi dell’infezione. Chiaro però che non avrebbe senso se ci mettessimo a trattare con il plasma tutti i ragazzi che si infettano in questo momento, la grande maggioranza di loro è asintomatica o sviluppa una malattia modestissima”.

Quindi per Galli la terapia al plasma “trova applicazione esclusivamente in persone che hanno alta probabilità di sviluppare la malattia grave”, ma andrebbe usata in maniera molto selezionata: “Sono molto più interessato in prospettiva alla possibilità dell’utilizzo del plasma per coloro che non rispondono al vaccino e che quindi è opportuno che abbiano un’immunizzazione passiva, a scopo profilattico più che curativo. Ritengo che potrebbe funzionare, ma non ne ho la controprova ovviamente”, ha chiosato Galli.

