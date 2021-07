Maria Elena Boschi, la foto proibita scatena Andrea Scanzi: lì sotto... che imbarazzo

30 luglio 2021 a

No, Andrea Scanzi non ha mai nascosto una delle sue strambe passioni: quella per i piedi femminili. Già, è un feticista. Ce ne sono milioni, lui è uno di loro. E ora, ecco spuntare una foto che scatena il vice-Travaglio, la vice-firma del Fatto Quotidiano.

Si tratta, per la precisione, di una foto che ritrae sedute fianco a fianco Maria Elena Boschi e Teresa Bellanova. Uno scatto commentato con cura da Scanzi, il quale ovviamente si è concentrato sui piedi. E la stroncatura dell'estremità della Boschi è nettissima: il piede più brutto della politica. "Sono piedi cicciuti che ‘spanciano’, sono grassottelli e in più lei ha una caviglia bruttina", commenta tranchant Scanzi. E non è difficile immaginare come dietro alla bocciatura ci siano anche delle ragioni politiche.

Nessun commento, al contrario, sui piedi della Bellanova. Da par suo, e da buon feticista, Andrea Scanzi ci tiene a far sapere quali, a suo insindacabile giudizio, siano i piedi più belli della politica italiana: "Sono quelli della deputata di Forza Italia, Gabriella Giammanco. E’ molto bella e affascinante. Basta vedere dal collo del piede se una donna ha dei piedi belli o no", conclude Scanzi.

