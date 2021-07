Maria Elena Boschi mai vista così con Giulio Berruti: le foto che "imbarazzano" la coppia

15 luglio 2021 a

Maria Elena Boschi è stata beccata insieme al fidanzato Giulio Berruti su una barca nelle acque dell'Isola di Ponza, in provincia di Latina. I due, paparazzati dal settimanale Oggi, si mostrano molto vicini, tra baci, abbracci e tenere effusioni. E non manca anche una piccola discussione, con l'attore che cerca di avvicinarsi e la deputata di Italia viva che lo respinge, forse dopo essersi accorta del paparazzo.

Con loro ci sono anche diversi amici e colleghi di partito della Boschi, dal deputato fedelissimo Luciano Nobili al senatore Francesco Bonifazi, avvocato fiorentino. Tra quest'ultimo e la deputata ci sarebbe un rapporto di lungo corso molto solido: la neoavvocata Boschi iniziò a lavorare nel suo studio legale e lì tornò nel 2018 quando divenne di nuovo una "deputata semplice”. Pare, inoltre, come riporta Oggi, che in passato tra i due ci sia stato anche un flirt, che si è poi trasformato in amicizia e alleanza politica.

La rivista che ha fotografato la coppia felice non ha potuto fare a meno di notare che l'anello a forma di cuore che da qualche tempo si vede sull'anulare sinistro di Maria Elena Boschi - alimentando le voci di progetti importanti - negli scatti dei paparazzi non c'è. Tuttavia, basta prestare attenzione a tutto il resto per avere conferma che tra i due c'è ancora tanta passione e che la storia va a gonfie vele.

