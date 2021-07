Emilio Fede e Paolo Brosio? La più impensabile delle reunion: faccia a faccia dopo le risse al Tg4, ecco dove e quando

31 luglio 2021 a

Emilio Fede e Paolo Brosio, protagonisti dell'informazione televisiva all'inizio e per tutto il periodo di Tangentopoli, sono di scena stasera, bvenerdì 30 luglio a Viareggio per la manifestazione "Gli Incontri del Principe", un "salotto" che per tutta l'estate propone ospiti di spicco. Fede è il "papà televisivo" di Brosio, il direttore dei Tg Mediaset che credette in quel cronista "sempre sulla notizia" e che inviò al Palazzo di Giustizia di Milano "quando scoppiò lo scandalo che all'inizio degli anni novanta ha cambiato la politica e l'intera Italia", ricorda il Tempo.

Memorabili i siparietti nei collegamenti dei Tg tra i due con Brosio in strada a Milano, davanti al Palazzo di Giustizia. Da lì è nata la fortuna televisiva di Brosio che poi è stato presentatore di tanti programmi e inviato di “Quelli che il calcio”, oltre che partecipante di parecchi reality televisivi.

“Io al direttore Fede voglio davvero un gran bene perché – spiega Brosio – mi ha insegnato tanto. Lui è davvero una colonna della Tv e meritava un’uscita di scena migliore di quella che ha avuto”. Emilio Fede e Paolo Brosio racconteranno tanti aneddoti in questo appuntamento che chissà che non porti a qualcosa di nuovo ancora tra di loro.

