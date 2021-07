Ivana Spagna, il dramma dell'alluvione a Como: come è ridotta la sua villa, un video-choc

31 luglio 2021 a

L'alluvione che giorni fa ha colpito e messo in ginocchio la zona del lago di Como ha travolto anche la villa di Ivana Spagna. La cantante ha pubblicato un video sui social in cui la si vede in impermeabile rosso, stivali di gomma e attrezzi in mano, intenta a rimediare ai danni causati dalla inondazione. "E adesso si pulisce", dice mentre è impegnata a spazzare via fango e detriti, aiutata dai suoi vicini.

"E' pazzesco", pronuncia una sconcertata e incredula Ivana Spagna stremata nel video. Da anni l'artista vive sul lago di Como. E adesso, così come tutti gli altri abitanti della zona, sta cercando di fare il possibile per ritornare alla normalità. Un altro volto noto che ha dovuto fare i conti col maltempo a Como è l'attore americano George Clooney, che si trovava nella sua abitazione, Villa Oleadra, quando c'è stato il nubifragio. Stava trascorrendo le vacanze con la moglie Amal e i due figli gemelli.

"E' molto peggio di quanto pensassi. La situazione a Cernobbio è molto grave, ma qui a Laglio è anche peggio. Ci vorranno anni e milioni di dollari per riprendersi”, ha detto Clooney al Tg1. Una massa di detriti e terra avrebbe raggiunto addirittura il primo piano della villa, bloccando l’ingresso. L’attore 60enne, però, non si è abbattuto e ha lanciato un messaggio di speranza: “Questa città è sempre stata forte e continuerà ad esserlo. È una città resiliente”.

