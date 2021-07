Germania alluvionata, la giornalista beccata così prima del collegamento tv: scandalo nazionale, rovinata

23 luglio 2021 a

Cosa non si fa per la notizia. La giornalista tedesca Susanna Ohlen è stata sospesa dall’emittente RTL perché, prima della diretta dalle zone alluvionate in Germania, come riporta il Corriere.it, è stata beccata in un filmato mentre cospargeva di fango il viso e i vestiti. Sembra, per rendere il collegamento dai luoghi devastati dai nubifragi, ancora più "autentico".

"Le azioni della nostra reporter contraddicono chiaramente i principi giornalistici e i nostri standard", ha comunicato la rete privata tedesca in una nota in cui spiegano le ragioni della sospensione della loro inviata. Nel servizio da Bad Münstereifel, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, la giornalista raccontava la sofferenza dei residenti e spiegava di aiutarli attivamente nel lavoro di pulizia. Ma non era vero. Come dimostrano le immagini che l'hanno tradita. Quindi Susanna Ohlen ha pubblicato un post sui social nel quale si scusa per quello che ha fatto.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto visita alle zone disastrate. E ha parlato di scene "surreali, spettrali", promettendo aiuti economici veloci e più attente politiche di contrasto al cambiamento climatico. Nel Land di Renania-Palatinato i morti sono almeno 112, ma il bilancio è destinato a salire. In quello di Nord Reno-Westfalia è di 45 decessi, tra cui quattro vigili del fuoco. In Belgio i morti sono 31.

Merkel ha parlato di situazione "scioccante", "devastazione che la lingua tedesca a malapena ha parole per descrivere. I governi federale e statale agiranno insieme per tornare alla normalità, passo dopo passo".

