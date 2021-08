L'aria che tira, Matteo Bassetti: "Vedrete a settembre". Covid e vaccino, la profezia: che brutta fine farà la Cina

03 agosto 2021 a

Il coronavirus colpisce ancora la Cina che si trova costretta a rinviare la riapertura delle scuole mentre alcune aree ripiombano nel lockdown. Una notizia circolata in fretta e arrivata negli studi de L'Aria Che Tira, dove Matteo Bassetti ha spiegato a cosa stiamo assistendo. "La Cina ha puntato molto sul tracciamento e molto poco sulle vaccinazioni - è intervenuto l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova - inevitabilmente subisce dei contagi di rientro". In collegamento su La7 con Francesco Magnani Bassetti ha ammesso di non escludere "che i nuovi contagi in Cina siano legati a un ritorno di fiamma legato al non aver fatto le vaccinazioni, i Paesi che oggi soffrono di più sono quelli che non hanno investito nelle vaccinazioni".

Secondo Bassetti sicuramente"qualcuno dei vaccinati potrà contagiare ma il rischio si abbassa di molto rispetto a chi non è vaccinato, occorre abbassare il rischio, che a zero non arriverà mai". L'esperto non ha lesinato critiche neppure su chi è contrario al certificato verde: "Sono perplesso da tutta questa polemica sul green pass, ma come può esserci più privazione di libertà di quella che abbiamo avuto nell'ultimo anno e mezzo?". Per questo la validità del green pass per l'infettivologo dovrebbe essere estesa almeno a 12 mesi. Solo dopo "si valuterà poi se ci sarà bisogno di una terza dose per tutti o esclusivamente per i più fragili e i più anziani, come io credo".

Eppure il caos non manca, soprattutto per quanto riguarda l'obbligatorietà del vaccino che al momento vede solo il via libera per i sanitari. Anche qui Bassetti ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "La legge è stata fatta troppo tardi. Non sappiamo fare programmazione, sulla scuola quest'anno si è fatto peggio del 2020, vedrete che situazione problematica ci sarà a settembre".

