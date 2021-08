Stasera Italia, il dramma burocratico di Guido Crosetto: "Il mio Green pass sospeso, non posso fare nulla"

09 agosto 2021 a

"Non tutti hanno le stesse disponibilità economiche". Guido Crosetto esordisce così, ospite a Stasera Italia su Rete Quattro, in riferimento ai tamponi. "Al momento - prosegue nel salotto di Veronica Gentili - questo è il metodo più utile per verificare se si è o meno positivi al coronavirus, quindi bisognerebbe renderlo accessibile a tutti. Anche se poi esistono tantissimi falsi negativi e io per esperienza lo so bene", ha confessato nella puntata del 9 agosto.

Conclusa la parentesi tampone, il fondatore di Fratelli d'Italia porta allo scoperto un problema che potrebbe riguardare molti: "Per due settimane io sarò un cittadino di serie B perché mi sono vaccinato, poi sono stato contagiato con la variante Delta quindi il mio Green pass è stato sospeso. Ora però sono guarito ma senza Green pass". Nonostante - come da lui stesso ammesso - "io sia la persona per le prossime settimane più sicura, al momento risulto un cittadino che non può fare niente per un problema burocratico. Sto aspettando che mi arrivi la mail dal ministero della Salute". Insomma, l'ennesimo flop.

Crosetto qualche giorno era stato protagonista anche di una brutta esperienza: "A grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer. Seconda l’11/4. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo - aveva scritto in uno sfogo su Twitter -. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò GP per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del novax".

