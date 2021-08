Selvaggia Lucarelli, la vergogna contro Guido Crosetto: "Diabetico, obeso e cardiopatico. Senza vaccino saresti vivo?"

06 agosto 2021 a

Guido Crosetto ha subito pesanti effetti collaterali dopo il vaccino Pfizer. Un annuncio, quello del fondatore di Fratelli d'Italia, affidato alla sua pagina Twitter e che ha scatenato Selvaggia Lucarelli. La giornalista non solo smentisce Crosetto, ma lo insulta alla faccia del body shaming. La discriminazione di una persona per il suo aspetto fisico tanto sventolata dalle femministe, Lucarelli compresa, poco interessa se è destinata a un uomo. Ed ecco il cinguettio incriminato: "L’unica domanda che dovrebbe porsi un diabetico-obeso-cardiopatico che sopravvive al Covid da vaccinato è : 'se non fossi stato vaccinato sarei qui a twittare?'".

Eppure Crosetto nel suo post non ha mai detto di soffrire di obesità. Tutt'altro, il suo messaggio dice chiaro e tondo: "A grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer. Seconda l’11/4. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò GP per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del novax".

Insomma, la parola "obeso" usata dalla Lucarelli per insultare non viene mai citata dal diretto interessato. Quanto basta per pensare che quello della giornalista voleva essere a tutti gli effetti una critica. Ma Crosetto ha attirato l'attenzione anche di Roberto Burioni. Più puntuale che mai il virologo si è subito interessato all'accaduto, anche lui sulla stessa linea di pensiero della Lucarelli: "Non sappiamo cosa significhi il 'sono stato malissimo' di Guido Crosetto, ma il fatto che una persona a rischio come lui sia qui a porsi domande (legittime) potrebbe essere possibile grazie all’efficacia del vaccino, e grazie al fatto che non è un novax". Insomma, come a dire che senza il vaccino con la variante Delta l'imprenditore non sarebbe sopravvissuto.

