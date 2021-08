Daniela Martani, sfuriata choc: "Diffusori di cancro ai polmoni", Rita Dalla Chiesa costretta a intervenire

10 agosto 2021 a

a

a

È botta e risposta tra Daniela Martani e Rita Dalla Chiesa. Al centro un cinguettio dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi. La Martani, conosciuta per il suo stile di vita sano e vegano, ha raccontato quanto accaduto la sera prima. "Ieri sera - ha scritto l'ex hostess - ero a cena fuori all'aperto, un ragazzo accanto al mio tavolo ha acceso una sigaretta e il fumo ha iniziato a venire tutto dalla mia parte. Non capisco come sia possibile che ancora non impediscano a questi diffusori di cancro ai polmoni di circolare liberamente".

"Guardate la foto, li mostra ma non li ha". Prego? Martani, vergognosa (e intima) insinuazione: si scatena il caos in studio

Un'uscita che ha visto l'intervento della Dalla Chiesa che per tutta risposta non ha perso tempo: "Purtroppo ci sono persone che muoiono di cancro ai polmoni senza aver mai toccato una sigaretta. Certo, in pubblico, anche se all’aperto, educazione vorrebbe che si chiedesse il permesso". Insomma, un modo come un altro quello della giornalista per spiegare alla Martani che ognuno è libero di fare quello che vuole. Anche se sempre nel rispetto dell'altro.

"Forse non lo sai, ma è vietato": Daniela Martani bacchetta Zorzi, cos'ha fatto l'influencer

Immediata la replica: "Ciao Rita lo so so bene però chi sceglie di non fumare ha il diritto di non dover subire il fumo passivo degli altri". Eppure sotto al suo post sono in tanti a commentare ricordando all'opinionista che "all'aperto si può fumare". Ma c'è anche chi la butta sul ridere e propone: "Il Green pass anche per fumare".

"Tutti morti improvvisamente, mai successo prima in 11 in Alitalia". Daniela Martani, il più inquietante dei sospetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.