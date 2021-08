Giancarlo Giorgetti, in prima pagina sul Tempo la frase rubata: "E allora mettici i pizzettari", umiliata Luciana Lamorgese

10 agosto 2021 a

Suo - e nostro - malgrado, Luciana Lamorgese è la donna del momento. Nel mirino, travolta dalle polemiche per la sua resa sul Green Pass, sul quale ha detto che di fatto non controllerà nessuno. E così, come a cercare di difendersi dalla polemica che si era levata, ecco che il ministro dell'Interno ha rilanciato sullo Ius Soli. E mal gliene incolse...

Dopo aver rilanciato sulla cittadinanza agli immigrati, necessario per ottenere la difesa delle sinistre e dei grillini, ecco piovere contro di lei le aspre critiche di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, in una pioggia di tweet e commenti polemici. Surreale il fatto che sia proprio lei a rilanciare sullo Ius Soli, considerate le proporzioni drammatiche che sta assumendo l'emergenza migratoria in Italia, con cifre record per quel che riguarda gli sbarchi.

Già, la Lamorgese è attaccata su più fronti anche proprio per la questione sbarchi. Una vicenda che domina sulla prima pagina de Il Tempo di oggi, martedì 10 agosto, che fonde due temi in un titolo e nella graffiante satira di Osho. Il titolo di prima recita: "I controlli anti-Covid pesano solo sui ristoratori". Dunque, in calce, la satira di Osho. Ecco una foto in cui si vede il leghista Giancarlo Giorgetti parlare proprio alla Lamorgese. E nella reinterpretazione di Osho il ministro del Carroccio afferma: "A sto punto a pattujà le cose mettemoce i pizzettari". Nulla da aggiungere, vostro onore.

