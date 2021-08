Stasera Italia, Daniela Santanchè sconvolge Veronica Gentili: "Contagiata dopo il vaccino. Eppure con il Green Pass..."

11 agosto 2021 a

Daniela Santanché lascia di stucco Veronica Gentili. Succede a Stasera Italia News nella puntata del 10 agosto quando nel salotto di Rete Quattro si parla di Green pass. "Le faccio una confidenza - mette le mani avanti la senatrice di Fratelli d'Italia - io dopo il vaccino ho avuto il Covid e non lo sapevo nemmeno, intanto però con il mio bel green pass sono andata in giro. L'ho scoperto con un test sierologico". Per questo la Santanché è convinta che alcune misure prese dal governo per contrastare l'emergenza non abbiano un senso. Compreso questo Green pass che la Santanché definisce "una presa in giro degli italiani. A meno che non si voglia altro... si deve dire la verità: il GP non è uno strumento di libertà, ma un modo per obbligare alla vaccinazione".

La senatrice rivela anche un'altra esperienza ugualmente legata alla certificazione verde: "Io ho un locale all’aperto e finora non ci vuole Green pass. Voglio dire tre cose. Per prima cosa non è vero quello che ha detto il premier Draghi cioè che il GP serve per essere liberi e per essere certi di andare in posti dove non si prende il Covid". Nulla di più falso, tant'è che la senatrice riprende i dati scientifici che "ci dicono che anche con doppia dose di vaccino puoi prendere il Covid e contagiare però non finisci in ospedale e al cimitero. Quindi luoghi Covid free non ce ne sono".

Secondo punto contestato dalla Santanché il Green pass come ennesima burocrazia che si va ad aggiungere alla già lunga lista per un ristorante, un parco giochi, una discoteca. "Tra l’altro - e qui è la stoccata finale - rimaste chiuse perché i bacchettoni e radical chic dovevano trovare un capro espiatorio. E poi oggi scopro che il green pass è utile al bar ma non serve per salire sulla metropolitana quando è dimostrato scientificamente che i casi più devastanti si sono verificati sui trasporti pubblici".

