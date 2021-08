Marta Fascina, Silvio tua per sempre? Pubblica questa foto. Lì sotto, occhio al dettaglio: sospetto sulla fidanzata del Cav

12 agosto 2021 a

La fidanzata di Silvio Berlusconi fa parlare di sé. Poche ore fa, infatti, ha pubblicato uno scatto sui social nel quale la si vede intenta a firmare i sei quesiti referendari sulla giustizia proposti da Lega e Radicali. "Oggi ho firmato i sei quesiti referendari per una giustizia più giusta, veloce, efficiente, garantista. E’ necessario tornare a un sistema giudiziario che, in adesione al dettato costituzionale, metta al centro il cittadino, le sue tutele e garanzie", ha scritto la deputata di Forza Italia. Aggiungendo questi hashtag: "#ForzaItalia silvioberlusconi #berlusconiunicoleader".

A catturare l'attenzione dei più curiosi, come scrive Dagospia, è un dettaglio che appare nella foto. Nello scatto, infatti, la Fascina ha la penna per firmare nella mano destra, mentre con la sinistra, appoggiata sul tavolo, mantiene i fogli con i quesiti. Ed è proprio un piccolo tatuaggio sull'anulare della mano sinistra che non è passato inosservato. Si tratta di due lettere che sembrano essere le iniziali del Cavaliere, "S" e "B". Un tatuaggio che sa di eterna promessa d'amore.

Un mese fa si era parlato di lei anche per via di una foto di Berlusconi a letto, postata per errore proprio dalla Fascina su Instagram. E anche se la 31enne si è resa subito conto dello scivolone e l’ha rimossa a tempo record, il danno in realtà era già fatto. Nello scatto in questione, che sembra essere stato fatto involontariamente, Silvio è disteso e sembra avere un volto provato.

