Stasera Italia, Pierluigi Lopalco sull'obbligo di vaccino: "Over 50? Pure over 40"

"Non solo over 50 ma anche over 40". L'epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore alla Sanità della regione Puglia, ha sottolineato l'importanza di coprire e vaccinare tutte le fasce d'età più avanzate per evitare una nuova ondata del Covid il prossimo autunno. In collegamento con Veronica Gentili a Stasera Italia su Rete 4, il ricercatore ha spiegato che "ci sono tanti 40enni non vaccinati e ricoverati anche con polmoniti abbastanza severe. Dobbiamo coprire tutta quella fascia di età".

In merito alla tanto discussa misura del Green pass, invece, Lopalco si dice più che favorevole al certificato. Questo strumento, infatti, ha davvero portato a un notevole aumento delle prenotazioni dei vaccini: "Ha funzionato - ha detto l'epidemiologo -. Il giorno dopo l'annuncio del certificato obbligatorio per andare al ristorante noi abbiamo raddoppiato le prenotazioni dei vaccini, le nostre agende si sono riempite in pochi giorni". Un effetto quasi scontato e probabilmente voluto anche dal governo.

Per niente d'accordo con il pass è invece Gianluigi Paragone, anche lui ospite della trasmissione. "E' un modo vigliacco e subdolo per arrivare al vaccino di Stato - ha detto il fondatore di ItalExit -. Il vaccino non obbligatorio per legge ma che diventa di costrizione. Mi sembra un atteggiamento subdolo da parte del governo, che sembra non volersi assumere le proprie responsabilità".

