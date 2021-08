Charlene di Monaco, retroscena sulla fuga in Sudafrica: "Lite furibonda con il principe Alberto"

14 agosto 2021 a

Aria selvaggia, occhi bistrati, collane masai al collo. E' l'ultima immagine che Charlene Wittstock, principessa di Monaco, ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Sembra una guerriera con quello sguardo che guarda dritto nell'obiettivo e il dito puntato per dire: donate soldi per salvare i rinoceronti. Charlene ormai da tempo ha lasciato al Palais di Monaco Alberto II e i gemellini Jacques e Gabriella, 7 anni. Ha problemi di salute. Da ultimo un'infezione otorinolaringoiatrica che l'ha già portata a subire due operazioni e ieri 13 agosto l'ha fatta entrare per la terza volta in sala operatoria. Un intervento di quattro ore in anestesia generale.

Dal Principato dicono che la famiglia è stretta alla principessa e marito e figli - con cui parla ogni giorno su Facetime - non vedono l'ora di poterla riabbracciare e passeranno con lei la convalescenza, riporta il Giorno. Ma è difficile credere a queste dichiarazioni perché le voci di una lite furibonda con Alberto in seguito al quale lei sarebbe fuggita e di un possibile divorzio si rincorrono soprattutto fra le amiche di lei, come la miliardaria sudafricana Colleen Glaeser con cui si dice che la principessa di Monaco stia cercando casa e sia in procinto di fondare un'azienda mandando all'aria i programmi di Alberto II.

Colpisce soprattutto il continuo cambio di look di Charlene. Nelle foto sui social a volte appare emaciata, altre volte nascosta da cappelli e mascherine, ora guerriera selvaggia. Il sito francese Objeko la definisce "irriconoscibile, totalmente trasformata; il suo viso è gonfio, la sua pelle sembra tirata. Ha subito un intervento di chirurgia estetica?". E se volesse solo cambiare vita?

