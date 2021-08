Charlene di Monaco, il disperato tentativo di fuga dal principato: riacciuffata all'aeroporto, il dramma che spiega tutto

11 agosto 2021 a

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sulla principessa Charlene di Monaco. I fatti si fermano alla grave infezione otorinolaringoiatrica che ha colpito l’ex nuotatrice olimpionica e l’ha costretta a due interventi chirurgici, più una lunga convalescenza in Sudafrica. Ancora non è stato stabilito quando si ricongiungerà con il marito Alberto e soprattutto con i due figli Jacques e Gabriella.

Anche perché la situazione matrimoniale appare quanto mai incerta: si sprecano le indiscrezioni e i gossip dei siti specializzati, secondo cui Charlene e Alberto sarebbero sul punto di divorziare. Adesso è spuntato anche un vecchio retroscena risalente al 2011: l’ex nuotatrice olimpionica aveva deciso di non sposarsi più, tentando la fuga dal Principato addirittura per tre volte. L'ultima alla vigilia delle nozze, con Charlene che venne ripresa all’aeroporto da Carolina, la sorella maggiore di Alberto.

Fu lei ad intercettarla e dissuaderla dalla fuga, facendola tornare a Corte e successivamente salire sull’altare per sposare Alberto. A distanza di dieci anni potrebbe quindi arrivare la fine di un matrimonio che forse Charlene non avrebbe mai voluto consumare. Anche se non sembra affatto semplice la questione: che fine farebbero i figli in caso di divorzio? Si vocifera che sia stato fermato un accordo prematrimoniale che a riguardo penalizza Charlene, dato che i figli dovrebbero rimanere a Monte Carlo in caso di divorzio.

