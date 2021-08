Roberto Burioni contro i sindacati: "Vergogna, i prof no vax vanno licenziati non tamponati gratis"

14 agosto 2021 a

Durissimo attacco ai sindacati della scuola da parte di Roberto Burioni. Il virologo, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter scrive: "Gli insegnanti che senza motivo rifiutano il vaccino mettendo a rischio i loro studenti (che dovrebbero proteggere e formare con il buon esempio) non dovrebbero essere tamponati gratuitamente ma licenziati immediatamente". E conclude: "Vergogna per i sindacati che li difendono".

Anche perché stanno aumentando i contagi tra i bambini. "Io ho una figlia di 10 anni e sono molto preoccupato", aggiunge il virologo.

Secondo gli ultimi dati dell'Iss, tornano a salire i contagi nella fascia di età sotto i 9 anni. E la variante Delta, la più diffusa in Europa, così come in Italia, continua a far crescere l’allerta per i nuovi casi in aumento. Adesso è ancora più importante accelerare sui vaccini per raggiungere gli indecisi e, allo stesso tempo, portare a termine i cicli vaccinali già iniziati.

Tornando ai bambini, nell'ultima settimana è aumentata l'incidenza dei contagi da Covid nella fascia di età compresa tra 0 e 9 con un'incidenza leggermente superiore a 50 casi per 100.000 abitanti. E’ la la prima volta che si registrano numeri simili, da inizio di maggio. Resta invece in linea, con la settimana precedente, l'incidenza nella fascia di età 10-19, pari a 156 per 100.000 abitanti, nella fascia 20-29 è pari a 146 per 100.000 abitanti e nelle fasce 30-39 e 40-49 è pari rispettivamente a 79 e 56 per 100.000 abitanti.

