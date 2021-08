Gino Strada, "stroncato da un attacco di cuore": nodo-funerale, quando arriverà la salma in Italia

14 agosto 2021 a

a

a

Aveva problemi di salute da tempo, ma la morte è stata comunque improvvisa. Gino Strada è venuto a mancare ieri, all’età di 73 anni, mentre era in Normandia, dove si trovava in vacanza con la nuova moglie Simonetta, che aveva sposato lo scorso giusto. Stando a quanto riportato da LaPresse, probabilmente il fondatore di Emergency è stato stroncato da un attacco di cuore: la sua salma tornerà dalla Francia all’Italia la prossima settimana.

Per quanto concerne i funerali, non sono stati ancora fissati: l’associazione umanitaria italiana sta pensando al modo migliore per consentire ai tantissimi sostenitori di dare un ultimo saluto a Gino Strada. Nel frattempo sono comparsi diversi fiori sul cancello della sede milanese della ong. “Nessuno se l’aspettava - ha dichiarato Rossella Miccio, presidente di Emergency - siamo frastornati e addolorati. È una perdita enorme per il mondo intero. Ha fatto di tutto per rendere migliore il mondo, ci mancherà tantissimo”.

Qualche ora fa è arrivato anche un altro messaggio da parte della figlia Cecilia, che si trovava sulla nave della ong ResQ-People saving people quando è venuta a conoscenza della morte di Gino Strada “Ecco, mentre il mio papà andava via - ha scritto su Twitter - io facevo questa cosa qui (soccorrere migranti nel Mediterraneo, ndr). Una vita andava via, ottantaquattro vite salivano a bordo. In salvo. E mi sembra un buon modo di salutarlo. Ciao papi. Buon vento, mare calmo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.